США про погрози Москви Литві "Напад на члена НАТО означатиме напад на всіх"

У разі, якщо Російська Федерація буде мати намір зробити якісь військові заходи проти Литви, США в обов'язковому порядку підтримають країну-члена НАТО.

Про це заявив у своєму виступі речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, ми підтримуємо Литву. Наша прихильність п'ятій статті НАТО - постулату, що напад на одного означатиме напад на всіх, — непорушна", — заявив речник Держдепартаменту США.

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Нагадаємо, після набуття чинності санкцій ЄС проти Росії Литва припинила транзит підсанкційних товарів з РФ до Калінінградської області. Пізніше МЗС РФ вимагало, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. А російська армія розпочала навчання на кордоні з Литвою. А секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев почав погрожувати Литві через заборону на транзит російських товарів. Видання Politico повідомило, що Литва може стати першою ціллю Путіна, якщо він наважиться на конфлікт із НАТО.