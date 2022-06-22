Європейська Рада підтримає кандидатство в ЄС для України, - Йозвяк

Європейська Рада ухвалила рішення надати статус кандидата Україні та Молдові. Таке формулювання використовується в останньому проєкті рішення Європейської Ради.

Про це повідомив у твіттері журналіст Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

Після оголошення статусу кандидата в ЄС Україні та Молдові Європейська Рада прийме рішення про подальші кроки для подальшої інтеграції в європейське товариство. Але це буде можливо тільки після того, як тільки всі умови, викладені комісією, будуть повністю виконані, - зазначив він.

Щодо Грузії, пише Йозвяк, Європейська Рада буде готова надати статус країни-кандидата, коли будуть досягнуті пріоритети, зазначені у висновку Комісії щодо заявки цієї країни на членство.

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