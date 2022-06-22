Прем’єр Польщі Моравецький закликав польських дипломатів формувати підтримку України у світі

Влада РФ налякана перспективою близької співпраці Польщі з Україною та іншими країнами регіону, яких об’єднує прагнення протидіяти агресорові.

Моравецький закликав польських дипломатів формувати підтримку України у світі Про це заявив Матеуш Моравецький під час наради з послами Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз народжується зовсім нова Україна і нова концепція Міжмор’я з Литвою, вільною в майбутньому Білоруссю, Україною, Польщею, Балтійськими країнами, Румунією. Це концепція, яка може створити певний геостратегічний регіональний простір з дуже високим знаменником спільних інтересів", - зазначив прем'єр-міністр Польщі.

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За його словами, "над цим варто працювати".

"Росія налякана перспективою співпраці Польщі з Україною, країнами Балтії, відновленням польської позиції на міжнародній арені. Треба не змарнувати цю нагоду", - наголосив Моравецький. Він указав, що польська дипломатія має попереджати уряди та суспільства різних країн про загрозу, яку становить росія.

Глава уряду Польщі висловив переконання, що "суверенітет України є умовою суверенітету Польщі" у тривалій перспективі. Тож польські дипломати мають мудро і послідовно впливати на громадську думку у країнах вільного світу, формуючи підтримку для Києва.

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"Україна і її союзники мають право почуватися моральними переможцями. Утім, моральної перемоги на сьогодні однозначно замало, особливо коли з другого боку є противник, який не керується жодними моральними принципами", - сказав Моравецький.