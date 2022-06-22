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На Зміїному ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Панцир С1" і 49 ворогів, - ОК "Південь"

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На Зміїному ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Панцир С1" і 49 ворогів, - ОК "Південь"
Бійці Збройних сил України на Південному напрямку ліквідували 49 російських військових, а також знищили ворожий ЗРК "Панцир" на о. Зміїний.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"У продовження операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному, зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", станцію радіолокації та автомобільну техніку", – сказано в повідомленні.

Остаточні результати уточнюються.

Крім того, ворожі втрати за минулу добу становлять 49 військових, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 1 тягач, 1 станція радіоелектронної боротьби, 1 склад боєприпасів, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Разом із тим, уранці у вівторок ворог завдав удару крилатими ракетами по Миколаєву та Очакову, уражено портову інфраструктуру, знищено вантажівки, пошкоджено будівлі підприємств та електричні мережі. Паралельно ворог завдав удару із реактивної системи залпового вогню "Ураган" по житлових кварталах Миколаєва.

"При цьому знову використовувалися касетні боєприпаси. Одна з касет розірвалася просто у дворі приватного будинку, де перебували двоє чоловіків. Один загинув на місці, інший отримав поранення, за його життя борються медики", - йдеться у повідомленні командування.

Повідомляється, що в результаті обстрілів із РСЗВ Очакова також є поранені.

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Топ коментарі

  • govtva
    А сколько народа на форуме психовало,почему не обстреливают остров?! А вот именно потому что,нужна была идеальная мишень для тренировок,да и орков поднакопилось на Змеином.
    Кстати эти хваленые Панцири за все годы прославились только тем что их уничтожают при каждом налете,эту традицию еще израильтяне начали.
  • Яр Холодний
    Викликає Путін командувача військами ППО і вчиняє істерику:
    - Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"?!!! Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
    - Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!

  • Alex Tiger
    Хороший кацап - это дохлый кацап. Наши доблестные ВСУ прилагают все усилия, что-бы в Украине были только хорошие кацапы.
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