Байден та Зеленський спілкуються регулярно, а Міллі та Залужний - "майже щодня", - Білий дім
Про це на брифінгу повідомив координатор Ради національної безпеки США із стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
На запитання про те, чи справді Байден спілкується із Зеленським "три-чотири рази на тиждень", як сказав сам американський лідер, Кірбі відповів, що той "регулярно розмовляє" з президентом України.
"Він розмовляє з президентом Зеленським дуже рутинно, регулярно. І я додав би, що не тільки президент, Міністерство оборони, Державний департамент, держсекретар і міністр оборони розмовляють зі своїми колегами, знову ж таки, на регулярній основі", — заявив Кірбі.
Він зазначив, що Міллі на зв'язку зі своїм українським колегою генералом Залужним також регулярно.
"Я навіть сказав би майже щодня — дуже багато розмов з українцями на нижчих рівнях як у Міністерстві оборони, так і в Державному департаменті", — заявив представник Білого дому.