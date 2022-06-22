Рашисти знову поцілили по Криворізькому району. Одне з сіл залишилось без світла, - Резніченко

Російські окупаційні сили продовжують обстрілювати кордони Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.

"У Криворізькому районі знову неспокійно. Ворог кілька разів обстріляв дві громади - Апостолівську та Зеленодольську. Попередньо, люди не постраждали. У Великій Костромці є руйнування. У селі немає світла", - йдеться у повідомленні.

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Резніченко додав, що у інших районах області на цю хвилину спокійно.