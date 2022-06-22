У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, місто обстрілюють авіацією.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Сєверодонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах та двічі по "Азоту".

На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.













"Росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового", - повідомив Гайдай 22 червня зранку.

"Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського", - додає очільник регіону.

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Відомо, що у Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

"Під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - додав глава Луганщини.