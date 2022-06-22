Новини • Війна

У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай. ФОТО

17 23040
Війська РФ наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, місто обстрілюють авіацією.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Сєверодонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах та двічі по "Азоту".

На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.

У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай 01
У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай 02
У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай 03
У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай 04
У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай 05
У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай 06

"Росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового", - повідомив Гайдай 22 червня зранку.

"Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського", - додає очільник регіону.

Також читайте: Росіяни атакуватимуть околиці Лисичанська, бої будуть як в Маріуполі, - американський Інститут вивчення війни

Відомо, що у Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

"Під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - додав глава Луганщини.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Amber
    Орки знищують все , що стоїть і все , що рухається , і цим жахіттям керує
    кремлівський , злобний карлик, який перед смертю хоче напитися чужоі крові 😠
    Коли вже , цьому чорту , допоможуть відійти на той світ ?
  • Kan Kan 21c2f560
    Печально но не готовность к войне дорого стоит
  • Claudia Smith
    жах такий(((
    треба відступати, що ж.
    он експерти кажуть, що Лисичанськ стоїть на горі, нашим там буде простіше відбиватися.
    гіркін, наволоч, каже, що рашисти вже видохлись, а вони щось ніяк(
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини