Унаслідок агресії РФ в Україні 324 дитини загинули та понад 592 поранені, - Офіс генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 307, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.
За даними ювенальних прокурорів, 21 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Безруки Харківського району Харківської області отримала смертельні поранення 8-річна дівчинка.
21 червня через обстріл поблизу ставка Золота рибка в м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області отримали поранення п’ятеро дітей віком від 9 до 16 років.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.