Унаслідок агресії РФ в Україні 324 дитини загинули та понад 592 поранені, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 22 червня 2022 року понад 916 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 324 дитини загинуло та понад 592 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 307, Харківській - 175, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17", - йдеться у повідомленні.

За даними ювенальних прокурорів, 21 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Безруки Харківського району Харківської області отримала смертельні поранення 8-річна дівчинка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок агресії РФ в Україні 323 дитини загинули та понад 587 поранені, - Офіс генпрокурора

21 червня через обстріл поблизу ставка Золота рибка в м. Часів Яр Бахмутського району Донецької області отримали поранення п’ятеро дітей віком від 9 до 16 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2052 заклади освіти. З них 210 зруйновано повністю.