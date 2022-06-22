"Путін не був розчарований", - Токаєв про відмову визнати "ЛДНР"

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв пояснив, чому відмовився визнавати створені Росією терористичні організації "ЛНР" та "ДНР" на економічному форумі ПМЕФ у Санкт-Петербурзі.

Про це він розповів під час виступу на Катарському економічному форумі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

На запитання про те, чи висловлював йому російський диктатор Володимир Путін якесь розчарування відмовою визнавати терористів ЛДНР, Токаєв заявив, що глава Кремля не був розчарований і мав вигляд "дуже спокійний і впевнений", а після форуму у них відбулася "приємна зустріч".

Відмову визнавати терористів Токаєв пояснив принципом Статуту ООН, згадавши важливість територіальної цілісності країн.

"На мій погляд, територіальна цілісність держав має переважати", – заявив президент Казахстану.

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Нагадаємо, 17 червня Токаєв взяв участь у ПМЕФ разом із Володимиром Путіним. У його присутності він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією територій України, назвавши терористичні "ДНР" та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.

Також він відмовився від вручення російського ордена Олександра Невського, яким його планували нагородити у ПМЕФ.