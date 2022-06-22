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Новошахтинський нафтопереробний завод горить у Ростовській області. ВIДЕО (оновлено)

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В російському Новошахтинську (Ростовська область) горить нафтопереробний завод.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Пожежа на площі 50 "квадратів" сталася на Новошахтинському нафтопереробному заводі у Ростовській області", - йдеться в повідомленні.

В мережі з'явилось відео, на якому по території заводу було завдано удару з безпілотника.

Зазначимо, раніше це підприємство було записано на Оксану Марченко та Наталію Лавренюк - дружин проросійськийх політиків Віктора Медведчука та Тараса Козака.

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Губернатор Ростовської області Юрій Голубєв заявив, що на території НПЗ знайдено фрагменти двох безпілотників.

Роботу Новошахтинського нафтопереробного заводу після пожежі призупинено. Російські ЗМІ повідомляють, що цей НПЗ є найбільшим постачальником нафтопродуктів на півдні РФ.

Топ коментарі

  • Алекс Меркурий
    Так нужно жечь все НПЗ ,все склады с бк,заводы ВПК,базы с оружием.И все это должно гореть по всей россии ...
  • Kek Jager
    Если крылья загнуты, то это наш ПД-2. Он нормально поднимает веса, сделали камикадзе, все равно назад бы он не вернулся и ракеты намного дороже. Оптику длиннофокусную тоже сняли, чтобы не терять. Кацапов хорошо разминать такими и не надо топливо на их возвращение или промежуточный ретранслятор на территории кацапов устраивать (хотя и его можно сделать одним беженцем в нужный момент по таймеру включитъ его и управлять БПЛА).
  • Evgen Karpenko
    Такий безпілотник, можна купити в будь якому турецькому "воєнторгу"...
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