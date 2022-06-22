Фонд "Повернись живим" отримав офіційне право купувати товари військового призначення з-за кордону
Про це повідомили у фонді, інформує Цензор.НЕТ.
"З кінця березня Фонд зареєстрований, як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України. Тепер ми можемо передавати не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн", - розповіла юристка "Повернись живим" Руслана Величко.
Також цей статус дає можливість купувати товари у виробників, а не в посередників.
Основну увагу у фонді обіцяють сконцентрувати за закупівлі летального озбрроєння. "Ми готові і спроможні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, гвинтокрили, боєприпаси та багато чого іншого, що пришвидшить нашу перемогу", - кажуть у "Повернись живим".