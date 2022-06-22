Велика Британія не дала візи російській делегації для участі у сесії ПА ОБСЄ

Велика Британія відмовила у видачі російські делегації віз для участі у липневій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив перший заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров.

За його словами, усі члени російської делегації перебувають у списку санкцій Великої Британії.

Він додав, що делегати своєчасно запросили керівництво асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати та вирішити питання про надання британською стороною гарантій видачі парламентаріям в'їзних віз до Британії.

"Нами отримано по суті обурливу відповідь про те, що уряд Британії – дослівно – не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ з якою б метою вони не відвідували країну", - сказав Джабаров.

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