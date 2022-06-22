Білорусь почала мобілізаційні навчання біля кордону з Україною

З 22 червня до 1 липня триватимуть мобілізаційні навчання з воєнними комісаріатами Гомельської області Білорусі. Плануються навчальні збори військовозобов'язаних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони Білорусі.

"Навчання проводиться щорічно. Минулого року аналогічне навчання було проведено із військовими комісаріатами Могилівської області. Мета - перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання щодо призначення", - йдеться у повідомленні.

На навчаннях відпрацьовуватимуть доукомплектування військових комісаріатів шляхом призову військовозобов'язаних запасу. За час перебування на військових зборах із військовослужбовцями проведуть заняття.

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Для створення обстановки, наближеної до реальної, у навчаннях візьмуть участь підрозділи спеціальних операцій Збройних сил Білорусії.

Гомельська область межує з Київською, Чернігівською та Житомирською областями України.