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Україна має отримати позитивне рішення ЄС, ми на це заслужили, - Зеленський

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Україна має отримати позитивне рішення ЄС, ми на це заслужили, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що українців заслужили позитивного рішення щодо кандидатства на членство в ЄС.

Про це глава держави заявив у зверненні до учасників благодійного телемарафону Embrace Ukraine - StrivingTogether, який відбувся в Амстердамі, передає Цензор.НЕТ.

"Залишається декілька днів до історичного рішення Європейського Союзу щодо України. І я впевнений, що ні в кого з нас, ні в кого з вас немає сумнівів, що Україна має отримати позитивне рішення. Ми на це заслужили! І заслужили не тільки нашою сміливістю й боротьбою за свободу", - наголосив президент.

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Топ коментарі

  • Макс Полиграф
    Україна - заслужила. А ви - ні!
  • Чайка Київ
    Мальчік, 43 годіка.
    Я з'їв кашку, мусите дати цукерочку.
    Вова, працюй. Здай беню. Признач незалежного прокурора САП. Віддай йому гетманцева, хламідію, дерьмака, тимошенка, татарова та інше зелене. Роботи- непочатий край.
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