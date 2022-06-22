Зеленський обговорив із прем'єром Латвії ситуацію щодо експорту українського збіжжя
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Президент України Володимир Зеленський у середу провів із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшом розмову, під час якої сторони обговорили ситуацію з експортом українського зерна.
Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Також напередодні засідання Європейської ради важлива розмова з Кріш'янісом Каріньшом. Вдячний Латвії за підтримку надання Україні статусу кандидата (на членство в ЄС. - Ред.). Це рішення важливе для України та всієї об’єднаної Європи. Обговорили ситуацію щодо експорту українського збіжжя", - зазначив глава держави.