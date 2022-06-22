Втрати космічної галузі через війну вже перевищили 1 млрд грн, - глава агентства Тафтай

Війна Росії проти України боляче вдарила по всіх сферах вітчизняної економіки, зокрема - космічній, яка і до 24 лютого мала не найкращі часи.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, передає Цензор.НЕТ.

"Перші три місяці війни космічне агентство, я вважаю, з честю витримало. Агентство повністю працездатне з першого дня війни та станом на сьогодні працює в режимі 24/7, як і більшість центральних органів виконавчої влади", - вказав чиновник.

Він констатував, що підприємства зазнали втрат.

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"За грубою оцінкою, загальний обсяг втрат становить більше ніж 1 мільярд гривень внаслідок руйнувань, завданих підприємствам галузі", - уточнив Тафтай.

Його агентство нині допомагає займатися оцінкою збитків та пошкоджень.

"Наші космічні засоби та супутникові дані дозволяють зробити оцінку пошкоджень, які завдано містам та підприємствам України. Ми зараз працюємо разом із центром відновлення, щоб максимально точно оцінити втрати та згодом отримати компенсації від агресора.

Щодо безпосередньо космічної галузі, безумовно, є розуміння, що передусім необхідно відновити виробничі потужності, які були зруйновані. З іншого боку, ми розуміємо, що космічна галузь потребує кардинального оновлення, і я впевнений, що після закінчення війни ми зможемо провести технічне переозброєння космічної галузі. Але це всі питання, які вирішуватимуться після нашої перемоги", - наголосив посадовець.

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