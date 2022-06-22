Росія імітувала ракетні удари по країнах Балтії, - міноборони Естонії

Росія під час військових навчань здійснила імітацію ракетних ударів по Естонії та інших країнах Балтії.

Про це заявили джерела в НАТО, інформацію підтвердив канцлер міністерства оборони Естонії Кусті Салм, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Гордон".

Крім того, російські гелікоптери порушили повітряний кордон країн Балтії. Таких інцидентів було кілька, зазначив Салм, наголосивши, що "вертоліт випадково кордону не перетинає". Згідно з джерелами НАТО, росіяни відпрацьовували атаку.

Міністерство оборони Естонії вважає ситуацію "дуже серйозною". За словами представника міністерства, останні дії та заяви Росії свідчать про те, що вона не вважає, що "Естонія заслуговує на незалежність".

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На саміті НАТО, який відбудеться 29–30 червня в Мадриді, Альянс планує ухвалити конкретні рішення щодо зміцнення балтійської оборони.

21 червня про порушення повітряного простору заявили також у міністерстві закордонних справ Естонії. Вертоліт Мі-8, який належить Росії, 18 червня перетнув кордон і перебував у небі Естонії приблизно дві хвилини. У МЗС інцидент назвали "вкрай серйозним", що викликає "додаткову напруженість".

Міністерство вручило послу Росії ноту протесту, повідомила пресслужба відомства.