Наразі життя в Маріуполі звелося до того, аби добути їжу та воду, - мер Бойченко

Наразі життя в Маріуполі звелося до того, щоб люди, які там залишилися, могли добути собі їжу та воду.

Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко розповів під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора спілкувався з місцевим мешканцем, який розповів, що там відбувається. Сьогодні в Маріуполі життя виглядає так, аби добути їжу і воду. У місті відчувається лише запах смерті. Тисячі вбитих, братські могили щодня множаться, вони (російські окупанти. - Ред.) не встигають все це прибрати… Поряд із місцем, де видають гуманітарну допомогу, стоїть магазин, де вони створили морг", - зазначив мер.

За його словами, з 1 червня загарбники оголосили, що гуманітарну допомогу роздаватимуть лише літнім людям, які особисто мають її забрати.

"Сьогодні ми стоїмо на порозі дуже складної епідемічної ситуації, тому що в місті непрацююча каналізація. До цього додаються стихійні поховання, які наші мешканці вимушені були створювати, тому що вони перебували під щільним вогнем два місяці поспіль. Сьогодні вся суміш сміття, поховань, каналізації рухається в бік річок, моря, отруює колодязі, криниці, де мешканці Маріуполя вимушені брати воду", - додав Бойченко.

Міський голова зауважив, що лікарі вже б’ють на сполох через можливий спалах холери в Маріуполі. Інфекційні хвороби спровокують нові смерті серед місцевих жителів. Натомість окупаційна влада вже закрила місто на карантин, обмежила доступ до моря і річок та закликає людей обробляти всі продукти окропом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти продають маріупольцям російські сім-картки, всі розмови можуть прослуховуватись, - Андрющенко

"Вони відокремили нас, як маріупольців, від себе. Російська окупаційна влада десь окремо, місцева влада і місцеві мешканці окремо, тому що вони бояться, що будуть в небезпеці через інфекційні захворювання", - підкреслив Бойченко.