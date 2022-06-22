Статус кандидата в члени ЄС для України та Молдови - це "махінації", - МЗС РФ
Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Є таке прекрасне слово, як "махінація". Коли багато рішень, які робляться західною спільнотою, вони більше схожі не на продумані кроки, а на комбінації руйнівно-провокативного характеру", - сказала Захарова.
На її думку, ці рішення показують, що економічні механізми в ЄС "формуються виключно з політичних мотивів", що нібито говорить про "кризу неолібералізму" та суперечить принципам, проголошеним ЄС.
Як повідомлялося, згідно з проєктом рішення лідери ЄС на саміті в у Брюсселі 23-24 червня схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.
Президент РФ Владімір Путін заявляв, що "нічого не має проти" вступу України в ЄС, тому що не вважає це об'єднання військовим блоком.