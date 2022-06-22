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Статус кандидата в члени ЄС для України та Молдови - це "махінації", - МЗС РФ

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Статус кандидата в члени ЄС для України та Молдови - це "махінації", - МЗС РФ
У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що Україна, а також Молдова отримають статус кандидата на вступ до ЄС через "махінації".

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Є таке прекрасне слово, як "махінація". Коли багато рішень, які робляться західною спільнотою, вони більше схожі не на продумані кроки, а на комбінації руйнівно-провокативного характеру", - сказала Захарова.

На її думку, ці рішення показують, що економічні механізми в ЄС "формуються виключно з політичних мотивів", що нібито говорить про "кризу неолібералізму" та суперечить принципам, проголошеним ЄС.

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Як повідомлялося, згідно з проєктом рішення лідери ЄС на саміті в у Брюсселі 23-24 червня схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.

Президент РФ Владімір Путін заявляв, що "нічого не має проти" вступу України в ЄС, тому що не вважає це об'єднання військовим блоком.

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Топ коментарі

  • Dust
    вже зранку пьяна
  • Alexey Chernyavsky
    Вам то какое дело?
  • Єто Другоє
    Нехай манька-аблігція закриє своє пропите їбало, і не суне його за кордон болота. Ціла політика роZZії це суцільні махінації. Так що нехай йде нахій.
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