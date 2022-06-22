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Навчальний рік в українських школах може початися не 1 вересня, - закон

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Навчальний рік в українських школах може початися не 1 вересня, - закон
Верховна Рада на час воєнного стану зупинила дію низки положень законів щодо загальної середньої освіти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Зокрема, під час дії воєнного стану може бути змінена тривалість навчального року, дати його початку й закінчення.

Таким чином навчальний рік не обов’язково починатиметься 1 вересня і триватиме 175 днів, зауважує Суспільне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцева влада може організовувати навчання школярів у закладах культури, - МОН

Також ухвалений депутатами закон №7325 змінив вимоги до максимальної кількості учнів у класі.

Топ коментарі

  • Валентина Горшкова
    продовжуйте навчання онлайн. це безпечніше і вже стало звичним для багатьох
  • Валентина Горшкова
    яке навчання у школах. адже у школах відсутні бомбосховища. тому хто буде відповідати за безпеку дітей у школах !
  • 5 копійок
    А шо там з сіллю? Нагреблись? А вона тепер по 12 гривень за кіло і її валом.
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