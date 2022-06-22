МЗС РФ дорікнуло Німеччині за допомогу Україні: "Все це загрожує черговим етапом глибокого відчуження росіян та німців"

У річницю з початку німецько-радянської війни Росія дорікнула Німеччину за допомогу Україні.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства закордонних справ РФ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні особлива дата - День пам'яті та скорботи - річниця віроломного нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз, що призвів до колосальних жертв та страждань наших громадян. У зв'язку з цим зазначаємо, що влада ФРН останнім часом робить все більше дій, що загрожують підірвати процес історичного примирення росіян і німців після Великої Вітчизняної війни. Офіційний Берлін словом і справою ставить під загрозу результати зусиль, що докладалися десятиліттями Росією та Німеччиною для подолання повоєнних ворожнечі, неприязні та недовіри між народами наших країн", - йдеться у тексті.

Росіяни незадоволені інформаційною та воєнною політикою ФРН.

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"Вкрай негативно сприймаються кадри новин з виявленими в рамках Спеціальної військової операції в Україні німецькою зброєю та армійським спорядженням, що поставляються київському режиму, за словами офіційних осіб у Берліні для "перемоги над Москвою на полі бою". Незабаром, ймовірно, почнуть з'являтися і в Євросоюзі зображення розбитої на полях України німецької військової техніки, і суспільства в Росії та Німеччині почнуть проводити зрозумілі в обох країнах історичні паралелі", - пишуть російські пропагандисти.

Вони переконують, що така поведінка Німеччини нівелює "післявоєнне примирення народів": "Все це загрожує черговим етапом глибокого відчуження росіян та німців"