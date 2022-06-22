Окупанти збільшують інтенсивність обстрілів через опір українців та наше прагнення продовжувати європейських шлях, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Посилення обстрілів з РФ пов'язане з тим опором, який чинять українці окупантові і з тим фактом, що Україна готується отримати статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це заявив нардеп "Голосу", який зараз боронить Південь, Роман Костенко, передає Цензор.НЕТ.

"На Півдні немає дня, коли би російські війська не стріляли по мирному місту. Інтенсивність обстрілів збільшується по всій Україні. Це реакція Росії на те, як ми даємо відсіч, як завдаємо їм ударів, і, звісно, на те, що ми продовжуємо свій європейський шлях. Євроінтеграція записана в нашій Конституції і ми йдемо цим шляхом, попри російську агресію", - зазначив парламентар.

За словами Костенка, окупанти змінили і тип озброєння, яким б'ють по Півдню, і стріляють інтенсивніше.

"Якщо раніше рашисти стріляли по Миколаївщині ввечері забороненими касетними боєприпасами, то зараз ці обстріли відбуваються набагато частіше і з використанням більшої кількості ракет, і великокаліберних далекобійних мінометів", - пояснив нардеп "Голосу".

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