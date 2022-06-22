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Зеленський під час розмови із прем'єром Греції отримав позитивний сигнал підтримки щодо кандидатського статусу для України

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Зеленський під час розмови із прем'єром Греції отримав позитивний сигнал підтримки щодо кандидатського статусу для України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Про це Зеленський написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час розмови з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом був радий почути сигнал підтримки від Греції щодо кандидатського статусу для України перед історичним засіданням Європейської ради. Обговорили також очікувані результати саміту НАТО в Мадриді", - зазначив глава держави.

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