Росія формує армійський корпус у 15,5 тис. військовослужбовців, який може задіяти у наступі на Київ, - Павлюк

У західному військовому окрузі РФ триває формування 3-го армійського корпусу чисельністю до 15,5 тисячі військовослужбовців з пунктом постійної дислокації у Муліно Нижньогородської області. Не виключено, що їх можуть задіяти у наступі на столицю.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"На цей час уздовж державного кордону України на території Брянської та Курської областей РФ зосереджені до трьох батальйонних тактичних груп, одна ротна тактична група зі складу Збройних сил Російської Федерації та до трьох батальйонів Федеральної служби військ Національної гвардії. Зазначеного угруповання на сьогодні не достатньо для проведення наступальної операції в напрямку на Київ, його основним завданням є прикриття ділянки російсько-українського кордону. Всього угруповання противника у зазначеній смузі, з урахуванням прикордонної служби ФСБ РФ, може налічувати: особового складу - до 4 тис. осіб, засобів вогневого ураження – до 300 одиниць", - повідомив Павлюк.

Крім того, за словами командувача, для нарощування угруповання військ та створення сприятливих умов для ведення наступу у Північно-західній зоні, противник продовжує формувати резервні з’єднання та нові військові частини.

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"За наявними даними, у західному військовому окрузі триває формування 3-го армійського корпусу чисельністю до 15,5 тис. військовослужбовців з пунктом постійної дислокації у Муліно (Нижньогородська область). Орієнтовний термін набуття готовності до виконання завдань - 15 серпня поточного року. Не виключено, що, у разі потреби, підрозділи та військові частини зі складу новостворюваного армійського корпусу можуть бути задіяні у наступі на Київ", - наголосив він.

Павлюк також відзначив, що в подальшому противник продовжить завдавати авіаційних, ракетних ударів, зокрема із застосуванням високоточного озброєння, та утримувати необхідний комплект військ поблизу державного кордону для проведення сковувальних, а також не виключено штурмових (рейдових) дій на окремих напрямках, застосовуватиме ДРГ, продовжить фортифікаційне обладнання позицій уздовж ділянки російсько-українського кордону.