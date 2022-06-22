Фінляндія заявила про готовність воювати з Росією
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Фінляндія десятиліттями готувалася до можливого російського нападу. Тож країна готова воювати, якщо це станеться.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Силами оборони Фінляндії, генерала Тімо Ківінена, якого цитує Reuters.
"Ми планомірно розвивали нашу військову оборону саме для того виду бойових дій, який ведеться там (в Україні, - ред.), із масованим застосуванням вогневої потужності, бронетехніки, а також авіації", - заявив Ківінен.
Генерал також підкреслив, що його країна створила значний арсенал, але вирішальною є мотивація фінів і додав, що навіть після вступу до НАТО основну відповідальність за оборону Фінляндії, як і раніше, нестиме вона сама.
Нагадаємо, що російська сторона неодноразово виступала з різкими заявами в бік Фінляндії на тлі її прагнення вступити до НАТО.