Білорусь розмістила на кордоні з Україною дерев'яні муляжі танків, - Мотузяник
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Білорусь розташувала поруч з кордонами з Україною дерев'яні танки. Таким чином вона проводить заходи для демонстрації своєї присутності.
Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"З метою проведення заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи збройних сил Білорусі розміщують в прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків", - заявив Мотузяник.