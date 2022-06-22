Відсьогодні українці можуть подати заявку на отримання допомоги від ЄПСЛ онлайн

Кожен громадянин, який постраждав від російської агресії, може отримати компенсацію від 5000 до 30 000 євро. Для цього потрібно встигнути подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) протягом чотирьох місяців від моменту порушення своїх прав, проте не пізніше 16 січня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.

Подати заявку можна через відповідну електронну систему: espl.com.ua.

"Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.

Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти", - йдеться у повідомленні.

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У Мінцифри зазначають, що при заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні.

"Поштові послуги для відправника є безоплатними. Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою", - додали у Міністерстві.