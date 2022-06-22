Відсьогодні українці можуть подати заявку на отримання допомоги від ЄПСЛ онлайн
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.
Подати заявку можна через відповідну електронну систему: espl.com.ua.
"Система вказує перелік ситуацій, які дають право звернутися до ЄСПЛ: загибель родича, зруйноване житло, поранення, незаконне позбавлення волі, катування, зґвалтування чи насильницьке зникнення людини тощо. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.
Щоб подати позов до ЄСПЛ, необхідно заповнити форму на сайті, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень Укрпошти", - йдеться у повідомленні.
У Мінцифри зазначають, що при заповненні заяви автоматично сформується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні.
"Поштові послуги для відправника є безоплатними. Також можна заповнити заяву за родича, якщо він не може подати її самостійно. Термін розгляду заяви може становити від одного року, вірогідність отримання компенсації є високою", - додали у Міністерстві.