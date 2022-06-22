У Таллінні на місці майбутньої площі України висадили галявину соняшників

У середу, 22 червня, у парку Лембіту на площі 134 м2 висадили 1507 національних квітів України – соняшників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

"Клумба влаштована на місці майбутньої площі України. Цього року ми розпочинаємо розробку проєкту ландшафтної архітектури площі України та навколишнього простору парку Лембіту. У рамках цього відбудеться перепланування парку, щоб у ньому з'явилася площа України як така. Мета полягає не в тому, щоб просто привести парк до ладу, але в тому, щоб сформувати цілісний міський простір, характерний для району Кесклінн, у якому було б гідно відзначено боротьбу українського народу за свою свободу, а також, щоб з'явилася додаткова цінність для місцевого населення", - сказав віцемер Володимир Свет, додавши, що на перетині паркових доріжок із чотирьох клумб сформується галявина соняшників, проходячи через яку ніхто не залишиться байдужим.

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На освітленій ділянці висаджено соняшники трьох різних сортів, які мають різну висоту. Найвищими (1,5 м) виростуть квіти сорту Golden Hedge, середніми - Moonshine і Statement, по краях будуть висаджені квіти сорту Teddy Bear, що виростають до 60 см. Квіти поступово розпустяться і тішитимуть око до настання осінніх холодів.

Посадку квітів організував Талліннський департамент довкілля та комунального господарства.

Площа України розташована в центрі парку Лембіту між вулицями Лембіту, Вамбола та Лаутері. Поряд із площею розташована будівля Міністерства закордонних справ та площа Ісландії, які разом із площею України сформують єдиний ансамбль.

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