Рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікуємо завтра ввечері-післязавтра зранку, - Стефанішина

Рішення про надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу має буде ухвалено з самого ранку 24 червня, або ж увечері 23 червня.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми очікуємо, що таке рішення буде з самого ранку 24 червня. Зважаючи на високий рівень консенсусу, який є на сьогодні, можливо навіть, що таке рішення буде ухвалено завтра увечері", - сказала вона на брифінгу.

За її словами, Україна вже почала готуватися до виконання рекомендацій, які дадуть змогу перейти до наступного етапу переговорів із ЄС, зокрема, готується дорожня карта реалізації таких рекомендацій, яку найближчим часом буде затверджено президентом України.

"Ми очікуємо, що завтра і післязавтра лідери Європейського Союзу не лише нададуть Україні статус кандидата, а й чітко позначать, що ми рухаємося у напрямку членства до Європейського Союзу, і застосовуватимуть до нас фінансові та економічні механізми як для країни, яка має стати членом Євросоюзу", - наголосила вона.

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