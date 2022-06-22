Не вважаю, що Росія кине Литві виклик у військовому плані, адже ми є членами НАТО, - Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна буде готова до можливих наслідків блокування частини транзиту до Калінінградської області РФ, але не очікує, що йтиметься про військове протистояння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми готові й підготувалися до недружніх дій з боку Росії, як-от відключення від системи електропостачання", - сказав він.

Латвія, Литва і Естонія досі залежать від постачання електроенергії з Росії, хоча Литва минулого року і під'єдналася до енергосистеми ЄС через Польщу.

Водночас, міркуючи про перспективи військового зіткнення з Росією, Науседа назвав це малоймовірним: "Я не вважаю, що Росія кине нам виклик у військовому плані, адже ми є членами НАТО".

Президент Литви додав, що планує порушити питання транзиту до Калінінградської області на саміті НАТО, що відбудеться наступного тижня в Мадриді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Литва припиняє транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області.

Пізніше МЗС РФ вимагало, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. А російська армія розпочала навчання на кордоні з Литвою.

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