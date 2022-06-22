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Не вважаю, що Росія кине Литві виклик у військовому плані, адже ми є членами НАТО, - Науседа

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Не вважаю, що Росія кине Литві виклик у військовому плані, адже ми є членами НАТО, - Науседа
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна буде готова до можливих наслідків блокування частини транзиту до Калінінградської області РФ, але не очікує, що йтиметься про військове протистояння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Ми готові й підготувалися до недружніх дій з боку Росії, як-от відключення від системи електропостачання", - сказав він.

Латвія, Литва і Естонія досі залежать від постачання електроенергії з Росії, хоча Литва минулого року і під'єдналася до енергосистеми ЄС через Польщу.

Водночас, міркуючи про перспективи військового зіткнення з Росією, Науседа назвав це малоймовірним: "Я не вважаю, що Росія кине нам виклик у військовому плані, адже ми є членами НАТО".

Президент Литви додав, що планує порушити питання транзиту до Калінінградської області на саміті НАТО, що відбудеться наступного тижня в Мадриді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Литва припиняє транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області.

Пізніше МЗС РФ вимагало, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. А російська армія розпочала навчання на кордоні з Литвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має визнати Росію довгостроковою загрозою для демократичного світу, - президент Литви Науседа

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Топ коментарі

  • Kek Jager
    Все кацапы до упора ноют, что Калининград является главной целью Германии (не имеющий с ней границ, сотни километров между ними). Когда самим немцам эта клоака с ватой ленивой и безмозглой вообще не сдалась. Максимум 0.5% немцев за присоединение иждивенцев к Германии ради куска территории. Польша и Литва максимум исходя из интересов подавления точки запуска ракет, но если им предложат демилитаризацию и затем уже присоединение, то тоже все поголовно будут против. Настолько русские вызывают оторопь у всего цивилизованного мира. Наглые, самовлюбленные, ленивые, тупые, неспособные держать слово и выполнять рабочие обязанности.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    но не забывайте - эта тварь может ср*ть под забором и бросаться нечистотами через забор... она может шкодить чужими руками и уверять что ихтамнет... это такое ищадие ада !!!!
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