Не вважаю, що Росія кине Литві виклик у військовому плані, адже ми є членами НАТО, - Науседа
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми готові й підготувалися до недружніх дій з боку Росії, як-от відключення від системи електропостачання", - сказав він.
Латвія, Литва і Естонія досі залежать від постачання електроенергії з Росії, хоча Литва минулого року і під'єдналася до енергосистеми ЄС через Польщу.
Водночас, міркуючи про перспективи військового зіткнення з Росією, Науседа назвав це малоймовірним: "Я не вважаю, що Росія кине нам виклик у військовому плані, адже ми є членами НАТО".
Президент Литви додав, що планує порушити питання транзиту до Калінінградської області на саміті НАТО, що відбудеться наступного тижня в Мадриді.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Литва припиняє транзит низки товарів з РФ до Калінінградської області.
Пізніше МЗС РФ вимагало, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. А російська армія розпочала навчання на кордоні з Литвою.