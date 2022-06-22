Поліція Маямі закликала американців здати зброю, щоб передати її ЗСУ

Поліція Маямі у рамках програми "Guns 4 Ukraine" запропонувала американцям здати зброю, щоб передати її для захисту України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Поліція пропонувала 50 доларів за пістолети, 100 доларів за дробовики та 150 доларів за "потужні" гвинтівки, такі як АК-47 або AR-15. Правоохоронці зазначили, що не ставили питань, щодо походження зброї.

Поліція зібрала 68 одиниць зброї, сказав начальник поліції Маямі Мануель Моралес, додавши, що лише "деякі з них", ймовірно, "придатні для надсилання нашим друзям в Україні".

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Як пише The Washington Post, зброя, яку зібрали в Маямі, ймовірно, не відповідає потребам України, яка вимагає складніших системи озброєння та боєприпасів, щоб протистояти нападу Росії.

Крім того, як пише газета є певні законодавчі обмеження, які можуть заблокувати передачу зібраної зброї в Україну.