Україна планує виконати умови ЄС щодо членства до кінця року, - Стефанішина

Українське керівництво планує виконати основні умови Єврокомісії для вступу в ЄС до кінця 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

"Сім пунктів, які визначила Єврокомісія, вони не є абсолютно складними чи невиконуваними для України. Кожен із них служить інтересам України. Ми сконцентруємось на тому, щоб їх реалізувати... Цей процес ми плануємо завершити до кінця року", - наголосила вона.

За її словами, більшість умов, які стосуються змін у законодавстві та реалізації технічних завдань, вдасться реалізувати швидше.

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Також вона додала, що наприкінці 2022 року ЄК складе звіт щодо прогресу України у виконанні головних семи пунктів.

Як повідомлялося, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що країни ЄС мають намір надати Україні статусу кандидата на вступ 23-24 червня.