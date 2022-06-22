Проблему із житлом для переселенців можна вирішити комплексно, але не зараз, – Верещук

Проблему із житлом для внутрішньо переміщених осіб поки в країні тривають активні бойові дії вирішувати не доцільно.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Комплексно це зробити можна, але не зараз. Нині ми не можемо точно спрогнозувати те, як розвиватимуться військові події. Ми ж розуміємо, що вони можуть бути різними. Намагаємося роззосередити людей так, щоб не навантажувати західну частину країни або Закарпаття, десь тут ближче Полтава, Житомир. Але поки що не розуміємо те, як саме буде відбуватися деокупація, як буде рухатися фронт, тому намагаємося розв'язувати питання із житлом тимчасово", - сказала Верещук.

За її словами, навіть за таких умов влада не виключає, що це житло може знадобитися взимку. Тому не можуть бути побудовані якісь неутеплені будинки зі щілинами, у яких люди будуть мерзнути.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В ОП розповіли, який порядок відшкодування пошкодженого або зруйнованого майна. ВIДЕО