Домовленостей щодо проведення переговорів за участю України, РФ, Туреччини та ООН щодо вивезення зерна не досягнуто, - МЗС

Конкретних домовленостей щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, Туреччини та ООН щодо вирішення питання вивезення зерна із заблокованих Росією українських морських портів наразі не досягнуто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Україна вітає зусилля Генерального секретаря ООН щодо вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів. Наразі тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що, як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки.

Раніше делегація міністерства оборони Туреччини після візиту до РФ повідомила про досягнення розуміння щодо проведення чотиристоронніх переговорів за участю України та ООН.

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