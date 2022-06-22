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Партнерство з агресивною імперіалістичною Росією Путіна в осяжному майбутньому неможливе, - Шольц

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Партнерство з агресивною імперіалістичною Росією Путіна в осяжному майбутньому неможливе, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітами ЄС, НАТО і Групи семи заявив, що партнерство з Росією, яким його уявляли в 2010 році, неможливе.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

"Партнерство з Росією, подібне до того, яке в Стратегічній концепції 2010 року зазначалося як мета, неможливо уявити в найближчому майбутньому з агресивною імперіалістичною Росією Путіна", – сказав канцлер у середу в урядовій заяві щодо майбутніх зустрічей на самітах.

Водночас канцлер під час виступу у Бундестазі застеріг від помилкових кроків.

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"Було б нерозумно для нас денонсувати Основоположний акт Росія-НАТО", – сказав він.

За його словами, це зіграло б лише на руку Путіну та його пропаганді. "Установчий акт підтверджує ті самі принципи, які Путін так грубо порушує: відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав. Путіну слід нагадувати про це знову і знову" - зазначив Шольц.

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На саміті НАТО з 28 по 30 червня в Мадриді союзники хочуть обговорити, серед іншого, нову стратегічну концепцію.

"Вона оцінить наше середовище безпеки і підтвердить наші основні цінності та завдання. Це буде план майбутнього Альянсу", – сказав генсек НАТО раніше.

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Топ коментарі

  • Voc Vox
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  • Dima30
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  • Олег Квиташ
    Що саме цікаво - за останні майже 30 років в росії абсолютно нічого не змінилось, вона такою була і в першу та другу чеченьську, і в війні в Грузії, і в Сирії, і в Україні.
    Але хоч зараз потроху де кому стало доходити, що таке росія.
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