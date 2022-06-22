Партнерство з агресивною імперіалістичною Росією Путіна в осяжному майбутньому неможливе, - Шольц
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.
"Партнерство з Росією, подібне до того, яке в Стратегічній концепції 2010 року зазначалося як мета, неможливо уявити в найближчому майбутньому з агресивною імперіалістичною Росією Путіна", – сказав канцлер у середу в урядовій заяві щодо майбутніх зустрічей на самітах.
Водночас канцлер під час виступу у Бундестазі застеріг від помилкових кроків.
"Було б нерозумно для нас денонсувати Основоположний акт Росія-НАТО", – сказав він.
За його словами, це зіграло б лише на руку Путіну та його пропаганді. "Установчий акт підтверджує ті самі принципи, які Путін так грубо порушує: відмова від насильства, повага до кордонів, суверенітет незалежних держав. Путіну слід нагадувати про це знову і знову" - зазначив Шольц.
На саміті НАТО з 28 по 30 червня в Мадриді союзники хочуть обговорити, серед іншого, нову стратегічну концепцію.
"Вона оцінить наше середовище безпеки і підтвердить наші основні цінності та завдання. Це буде план майбутнього Альянсу", – сказав генсек НАТО раніше.