За останні три місяці відбулося 14 обмінів полоненими з Росією: Україні вдалося повернути 103 цивільних, - Верещук

Україні вдалося у період з березня по травень повернутися 103 цивільних, яких Росія незаконно утримувала.

На цьому віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук наголосила в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Нам вдалося повернутися 103 людини тільки під час обмінів, які ми проводили. Їх було 14 за останні три місяці. Тобто, у березні, квітні та травні. Зараз вже обмінами я не займаюся. Тому не знаю, якою буде концепція роботи. Можливо вона буде іншою. Але поки я керувала координаційним штабом, ми відмовлялися проводити обміни військовополоненими, якщо у переліку не було цивільних, яких нам просто віддавали. Якщо у переліку серед цих цивільних не було хоча б однієї або двох жінок. Тобто, це було обов’язковою вимогою", - сказала Верещук.

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За її словами, нині також відбувалися обміни цивільними.

Представниця уряду зазначила, що це загалом величезна проблема, бо механізму повернення цивільних немає. "Тобто, формально тиснути через, наприклад, Женевські конвенції неможливо, бо ми не обмінюємо цивільних. Немає такого формату, як обмін цивільними. Росія їх захопила як терорист, з метою утримування, аби щось виторгувати. Ми їм одразу пояснили, що це неможливо", - сказала Верещук.