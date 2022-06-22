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Німецький журналіст Ронцхаймер потрапив під обстріл у Лисичанську: "Російська армія не розрізняє військові та цивільні цілі, а просто бомбить усе підряд"

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Німецький журналіст Ронцхаймер потрапив під обстріл у Лисичанську: "Російська армія не розрізняє військові та цивільні цілі, а просто бомбить усе підряд"
Група медійників прямувала із Лисичанська, коли їх обстріляли російські військові.

Про це повідомив у твітері журналіст видання Bild Пауль Ронцхаймер, передає Цензор.НЕТ.

Разом із ним під обстріл потрапили фотографи Гіоргос Мутафіс та Вадим Мойсенко, які співпрацюють із Bild.

Ронцхаймер зазначив, що було кілька вибухів, втім ніхто з медійників не постраждав.

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"Ця атака вкотре показує, що російська армія не розрізняє військові та цивільні цілі, а просто бомбить усе підряд", - цитує Ронцхаймера Європейська правда.

Нагадаємо, наприкінці травня внаслідок обстрілу російськими військами евакуаційної колони біля Лисичанська загинув журналіст французького BFMTV Фредерік Леклерк Імхофф, який поїхав готувати матеріал про евакуацію.

Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули понад два десятки працівників ЗМІ.

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    Та вы что, не может быть!
  • FT FT
    Передай это своему Шольцу. Если бы он не тормозил нам поставки гаубиц то этого небыло бы
  • Dima30
    Що,очі відкриваються?Україна з 2014 року це все фіксувала, але ж ОБСЄ чомусь не вказувала це у своїх звітах, все лице путіну берегли...
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