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Німеччина продовжить постачати Україні зброю, - Шольц

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Німеччина продовжить постачати Україні зброю, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітами ЄС, НАТО і Групи семи пообіцяв Україні подальшу підтримку, в тому числі зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Україна отримує зброю, яка їй особливо необхідна на нинішньому етапі війни", - зазначив він.

За словами Шольца, Німеччина постачає зброю - "сьогодні і в майбутньому".

Україна має повне право захищатися від Росії, додав він.

"І наш обов’язок як європейських сусідів, як захисників закону і свободи, як друзів і партнерів України – підтримувати їх якнайкраще", - наголосив канцлер ФРН.

"Ми будемо продовжувати масово підтримувати Україну - фінансово, економічно, гуманітарно, політично і не в останню чергу постачанням зброї", - сказав Шольц, додавши: "Поки Україна потребує нашої підтримки".

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Дякуємо німецькому народу і особисто Шольцу за їх позицію і допомогу. Раджу прихильників дешевої ковбаси і локшини на вуха не кидатися своїми фікаліми на німців чи французів, а запитати у нашого президента, де наші САУ "Богдана", ракети ""Вільха", Нептун", "Грім 2", "Верба" та інші? За три роки можна було виготовити тисячі, бо навіть "бариги" у 2019 році залишили їм 170 мільярдів гривень в казні порівнюючи, що та влада Овоща залишила 160 тисяч. Хто буде відбудовувати ті підприємства, які знищили кацапи, бо ми замість захисту будували дороги і навіть скорочували армію, відводили її і заставляли не стріляти?
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    То что Германия поставляет оружия гораздо меньше чем обещает это очень плохо, но то что ее удалось под давлением поставлять хоть что то - это очень хорошо. Это влияет и на другие страны.
  • Германарих гот
    Олаф. а ще, вони назвали тебе жовтим земляним хробаком!
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