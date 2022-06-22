Німеччина продовжить постачати Україні зброю, - Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед самітами ЄС, НАТО і Групи семи пообіцяв Україні подальшу підтримку, в тому числі зброєю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Україна отримує зброю, яка їй особливо необхідна на нинішньому етапі війни", - зазначив він.
За словами Шольца, Німеччина постачає зброю - "сьогодні і в майбутньому".
Україна має повне право захищатися від Росії, додав він.
"І наш обов’язок як європейських сусідів, як захисників закону і свободи, як друзів і партнерів України – підтримувати їх якнайкраще", - наголосив канцлер ФРН.
"Ми будемо продовжувати масово підтримувати Україну - фінансово, економічно, гуманітарно, політично і не в останню чергу постачанням зброї", - сказав Шольц, додавши: "Поки Україна потребує нашої підтримки".