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Завершено навчання українських воїнів на гаубицях Panzerhaubitze2000: розпочато передачу Україні семи систем зброї, - посольство Німеччини

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Завершено навчання українських воїнів на гаубицях Panzerhaubitze2000: розпочато передачу Україні семи систем зброї, - посольство Німеччини
Федеративна Республіка Німеччина та Нідерланди нададуть Україні 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.

Про це Посольство Німеччини в Україні повідомляє у Твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Новини Міністерства оборони Німеччини щодо підтримки України: завершено навчання українських солдатів на Panzerhaubitze 2000. Розпочато передачу Україні семи систем зброї", - ідеться в повідомленні.

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У посольстві додали, що Німеччина разом із партнером по НАТО Нідерландами загалом поставлять 12 гаубиць.

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Топ коментарі

  • Jose Rodriguez Gacha
    дарованому коню в зуби не дивляться,але 12 штук-це мощно.Для економічного гіганта типу Дойчланду,це просто допомога на грані їх можливотей.
  • Зэлэный_Змий
    як вже писали багато разів, треба більше гармат (ракет\танків\etc) - піди поковиряйся в асфальті, вони всі там.
  • Amber
    Поки тролили Шольца, німецькі панцергаубіци вже крошать рашистів. Дякуємо і німцям, разом переможемо.👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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