Завершено навчання українських воїнів на гаубицях Panzerhaubitze2000: розпочато передачу Україні семи систем зброї, - посольство Німеччини
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Федеративна Республіка Німеччина та Нідерланди нададуть Україні 12 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000.
Про це Посольство Німеччини в Україні повідомляє у Твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Новини Міністерства оборони Німеччини щодо підтримки України: завершено навчання українських солдатів на Panzerhaubitze 2000. Розпочато передачу Україні семи систем зброї", - ідеться в повідомленні.
У посольстві додали, що Німеччина разом із партнером по НАТО Нідерландами загалом поставлять 12 гаубиць.