Рашисти змушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки про нездатність продовжувати військову службу, - ГУР МО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.
"В тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських військових. Головна вимога: надати довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я. При цьому для лікарів виникає подвійна загроза. В разі відмови надати довідку - рашисти погрожують розправою. В разі видачі фіктивного документу неприємності обіцяє окупаційна комендатура", - йдеться в повідомленнні.
Через це деякі лікарі були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію.
Також повідомляється, що після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. На аеродрому підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались. Місцевим мешканці скаржаться на трупний запах.