Новини • Війна

Рашисти змушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки про нездатність продовжувати військову службу, - ГУР МО

6 26324
Рашисти змушують українських лікарів виписувати фіктивні довідки про нездатність продовжувати військову службу, - ГУР МО
На окупованих територіях російські військові змушують лікарів виписувати їм фіктивні довідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ГУР МО.

"В тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області почастішали випадки звернення до місцевих лікарів з боку російських військових. Головна вимога: надати довідки про нездатність продовжувати військову службу за станом здоров’я. При цьому для лікарів виникає подвійна загроза. В разі відмови надати довідку - рашисти погрожують розправою. В разі видачі фіктивного документу неприємності обіцяє окупаційна комендатура", - йдеться в повідомленнні.

Через це деякі лікарі були змушені звільнитись та евакуюватись на підконтрольну уряду України територію.

Також повідомляється, що після нанесення вогневого ураження з боку ЗСУ в районі Нової Каховки Херсонської області, рашисти вивезли тіла своїх вбитих військових в район аеродрому Чаплинка. На аеродрому підготовлено котлован з автомобільними шинами. В нього відвантажувались трупи та спалювались. Місцевим мешканці скаржаться на трупний запах.

Також читайте: Наразі життя в Маріуполі звелося до того, аби добути їжу та воду, - мер Бойченко

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    шо да то да..
    от колись, за часів "бариг", Наша розвідка-СБУ цемахів живими виводила, моторил у ліфтах двохсотила з гівями-захарченками, навіть Жиліна у Москві(?).., а тепер вони більше по плітках базарних, телефонах та по своїх тилах дрібноту кошмарять.. та й ракети Порох почав штампувати, як навіжений, допоки зелень не перервала політ Кривавого Пастора..(
  • Voc Vox
    Сын Медведева дал первое интервью после вступления в «Единую Россию»: «Меня часто спрашивают, почему я так резко вернулся из США. Отвечаю - я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Я хотел стать американцем, чтобы уничтожить их изнутри. Отец звонил мне, и мы ненавидели их вместе»
  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Так пусть ноги друг другу ламают, и справка действительна и воевать не нада. Но лутше голову
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини