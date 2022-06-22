Мітинги зруйнували плани російських окупантів на Херсонщину, - облрада

Мітинги, що відбувалися у містах та селах на Херсонщині, повністю зруйнували плани щодо окупації області, агресор на них не чекав.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, який нещодавно виїхав з окупованого Херсона, в інтерв’ю, оприлюдненому на сайті політичної партії "Слуга народу", передає Цензор.НЕТ.

"Мітинги для орків взагалі були червоною ганчіркою. Вони на них не чекали! Мітинги повністю порвали на шматки весь їхній план з окупації Херсонщини. Після воєнної фази все, що вони собі далі вигадали, зруйнувалося після того, як тисячі людей вийшли на протести по всій області. І люди довго виходили із протестами. Окупанти були шоковані цим і не наважувалися давати команду на розгін. Адже у росії мітинги не проводяться, вони розганяються одразу", - наголосив Соболевський.

За його словами, ставлення до людей, які лишилися в окупації і які активно протистоять агресії, дуже жорстке. Насамперед кожен мітинг фіксувався, запис аналізувався, вибиралися люди, які, як здавалося окупантам, є організаторами мітингів, які були найяскравішими, зазначив перший заступник голови облради.

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Він уточнив, що після кожного мітингу загарбники "висмикували" якусь кількість людей. Це було зазвичай наприкінці мітингу, коли учасники вже розходилися. Людей піддавати шаленому психологічному впливу, залякували, били, погрожували кримінальною відповідальністю, смертю. Без згоди брали зразки ДНК, відбитки пальців. Попереджали, що у разі повторного затримання можуть бути різні наслідки, зокрема й для сім’ї.

"Звичайно, потроху це знижувало масовість мітингів. Врешті решт окупанти вирішили силовим способом гасити ці мітинги. Тому що зрозуміли, що самі собою вони не закінчаться ніколи", - сказав Соболевський.

Розгони були жорстокі. У Херсоні окупанти спочатку стріляли світлошумовими гранатами по будівлі, біля якої відбувалася акція, щоб гранати рикошетом падали вниз. Потім досить швидко перейшли до злочинної практики – стріляли у людей прямим наведенням. А там шалена температура – ​​людей просто нівечило, уточнив Соболевський, додавши, що швидка допомога чергувала ближче до мітингів, обласні лікарні також були на зв’язку.