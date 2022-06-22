Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії Каллас майбутні саміти ЄС і НАТО

У телефонній розмові з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку євроінтеграційної стратегії України та обговорив пріоритети співпраці України й Естонії в контексті саміту НАТО.