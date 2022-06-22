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Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії Каллас майбутні саміти ЄС і НАТО

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Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії Каллас майбутні саміти ЄС і НАТО
У телефонній розмові з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас президент України Володимир Зеленський подякував за підтримку євроінтеграційної стратегії України та обговорив пріоритети співпраці України й Естонії в контексті саміту НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Мав телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Ми вдячні за рішучу підтримку стратегії європейської інтеграції України. Обговорили пріоритети співпраці України й Естонії в контексті саміту НАТО в Мадриді. Обмінялися думками щодо гарантування продовольчої безпеки", - зазначив президент.

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