Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії Каллас майбутні саміти ЄС і НАТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Мав телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Ми вдячні за рішучу підтримку стратегії європейської інтеграції України. Обговорили пріоритети співпраці України й Естонії в контексті саміту НАТО в Мадриді. Обмінялися думками щодо гарантування продовольчої безпеки", - зазначив президент.

Had a phone call with 🇪🇪 PM @kajakallas. We are grateful for the strong support of Ukraine's European integration strategy #EUCO. Discussed priorities of 🇺🇦 🇪🇪 cooperation in the context of the NATO Madrid Summit. Exchanged views on ensuring food security. #EmbraceUkraine