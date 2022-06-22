Новини

Зеленський обговорив з чеським прем’єром Фіалою пріоритети головування Чехії в ЄС

7842
Зеленський обговорив з чеським прем’єром Фіалою пріоритети головування Чехії в ЄС
Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові обговорив з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою майбутній саміт ЄС, де мають затвердити рішення про статус кандидата для України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

"Подякував прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі за послідовну підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Обговорили пріоритети чеського головування в ЄС у другому півріччі. Важливо, що основним пріоритетом чеського головування є Україна", - зазначив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з прем’єркою Естонії Каллас майбутні саміти ЄС і НАТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини