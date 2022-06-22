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Одеська ОВА обмежила денний рух по області цивільних великовантажних транспортних засобів

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Одеська ОВА обмежила денний рух по області цивільних великовантажних транспортних засобів
Одеська обласна військова адміністрація (ОВА) своїм розпорядженням обмежила рух транспортних засобів (із причепом, напівпричепом або автопоїздів), фактична маса яких перевищує 12 тонн, на автомобільних дорогах у межах області з 10:00 до 20:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляється у телеграмі Держслужби з питань безпеки на транспорті.

Обмеження, зокрема, діють на дорогах М-05 Київ - Одеса; М-15 Одеса - Рені (на Бухарест); М-27 Одеса - Чорноморськ; М-28 Одеса - Южне /М-14/; Р-33 Вінниця - Трубів - Гайсин - Балта - Велика Михайлівка /М-16/; Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг та Р-71 Одеса - Іванівка - Ананьїв - Піщана - Хащувате - Колодисте - Рижавка /М-05/.

При цьому уточнюється, що обмеження не стосуються спеціалізованих ТЗ, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або здійснюють перевезення паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів (автоцистерни, напівпричепи-цистерни, причепи-цистерни); зерна (зерновози); військових вантажів; гуманітарної допомоги; небезпечних та швидкопсувних вантажів; живих тварин і птахів.

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