Енергетики завдяки успішним діям ЗСУ повернули світло в 20 населених пунктів у зоні бойових дій на Донбасі, - ДТЕК

За минулу добу українські енергетики повернули світло для 7 тисяч родин у 20 населених пунктах Донецької області, що постраждали від бойових дій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

"Упродовж доби спеціалісти ДТЕК Донецькі електромережі повністю чи частково повернули електропостачання для жителів 20 населених пунктів Краматорського, Бахмутського та Покровського районів. Знову зі світлом – 7 133 родини. У тому числі, менше ніж за добу відновлено живлення 3,8 тисячам родин на Авдіїївському та Бахмутському напрямках, де ворог зосередив наступальні дії", - повідомили в компанії.

Крім того, енергетики за останню добу світло повернули у домівки 927 родин Криворізького району Дніпропетровщини. Зокрема, в один з населених пунктів Зеленодольської громади, який страждає від постійних обстрілів.

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"Вчора електропостачання там повністю відновили, але вночі ворог знову обстріляв село та залишив без електрики 386 домівок. Відновити роботу ліній фахівці ДТЕК Дніпровські електромережі планують до кінця дня, щойно отримають дозвіл від військових", - повідомляють у компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.