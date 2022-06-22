Посол України Мельник вибачиться перед канцлером Німеччини Шольцом за "ображену ліверну ковбасу"

Посол України в Німеччині Андрій Мельник хоче перепросити канцлера Олафа Шольца за свою заяву про "ображену ліверну ковбасу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Це заява, про яку я після певного часу, звичайно, шкодую. Я особисто вибачусь перед ним", - сказав Мельник.

Посол додав, що його заява була "дипломатично недоречною" та "образила багатьох людей не лише у Німеччині".

На початку травня Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва. "Вдавати ображену ліверну ковбасу звучить не дуже по-державницьки", - сказав посол.

Вже через місяць Шольц приїхав до Києва разом з лідерами Франції, Італії та Румунії. Він офіційно заявив про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, а також пообіцяв подальшу військову допомогу у боротьбі з російським вторгненням.

Україна також почала нарешті отримувати від Німеччини важке озброєння, таке як самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол Мельник порівняв швидкість надання військової допомоги Німеччиною із равликом