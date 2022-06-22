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Посол України Мельник вибачиться перед канцлером Німеччини Шольцом за "ображену ліверну ковбасу"

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Посол України Мельник вибачиться перед канцлером Німеччини Шольцом за "ображену ліверну ковбасу"
Посол України в Німеччині Андрій Мельник хоче перепросити канцлера Олафа Шольца за свою заяву про "ображену ліверну ковбасу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

"Це заява, про яку я після певного часу, звичайно, шкодую. Я особисто вибачусь перед ним", - сказав Мельник.

Посол додав, що його заява була "дипломатично недоречною" та "образила багатьох людей не лише у Німеччині".

На початку травня Мельник розкритикував відмову Шольца від візиту до Києва. "Вдавати ображену ліверну ковбасу звучить не дуже по-державницьки", - сказав посол.

Вже через місяць Шольц приїхав до Києва разом з лідерами Франції, Італії та Румунії. Він офіційно заявив про підтримку надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, а також пообіцяв подальшу військову допомогу у боротьбі з російським вторгненням.

Україна також почала нарешті отримувати від Німеччини важке озброєння, таке як самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

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Топ коментарі

  • Small Jerboa
    Ну ось, бачите як все просто?
    Декілька ************** 2000 і посол зразу вибачається...
    А хочете, щоби він вас ще й похвалив?
  • stavr
    сила духу не в умінні образити а а в спроможності попросити вибачення
  • Олег Беляков 1ee72182
    Германия дает оружие не потому что ее оскорбили, а вопреки.
    Не будьте идиотами как Мельник - и оружие у вас будет еще до того, как оно вам понадобилось.
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