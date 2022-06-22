Зеленський подякував прем'єр-міністру Бельгії де Кроо за підтримку української євроінтеграції та запросив його відвідати Київ

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови подякував прем'єр-міністру Бельгії Александеру де Кроо за підтримку в євроінтеграції та запросив його відвідати Україну.