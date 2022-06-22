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В Україні сьогодні йде фактично епідемія ботулізму, - Держпродспоживслужба

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В Україні сьогодні йде фактично епідемія ботулізму, - Держпродспоживслужба
В Україні разом зі спекою почастішали випадки гострого харчового отруєння. З початку літа вже було зафіксовано отруєння шаурмою.

Про це в етері Українського радіо розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"Хочу наголосити, в Україні сьогодні йде фактично епідемія ботулізму, тому що, на жаль, у продажу є різні продукти харчування, в тому числі консервована риба, м'ясо, які люди самі готують і продають на ринках", - заявив Рубан.

Він зазначив, що сезон кишкових інфекцій пов'язаний із вживанням продуктів, які легко псуються через 30 хвилин при неправильному зберіганні.

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"Якщо в будь-який харчовий продукт, правильно приготований, потрапляє патогенний організм, то тоді накопичується та критична маса, яка перетворює цю страву на отруту і цим викликає сильне харчове отруєння", — сказав Рубан.

Топ коментарі

  • Super Gut
    ****, да викиньте з президенського крісла цього зеленого бідоносця. При ньому: то ковід, то економічна криза, то війна, тепер ботулізм. Бляха, за що нам таке покарання?!!!
  • Анатолій Готич
    Привезіть шаурму на Банкову!!!
  • lubava ffe54244
    Журналісти, будь ласка, коректно відтворюйте інформацію, що вам надав спеціаліст. Бо ботулізм та кишкові інфекції- це різна група захворювань! Так, ботулізм пеедається аліментарним шляхом, тобто через сплживання їжі, але- це не кишкова інфекція! Ботулічний токсин, переважно виробояється в м'ясних консервах(паштет, ковбаса в банці)- ройнується після повторнлї термічної обробки!
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