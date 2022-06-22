Відповідь Росії на заборону транзиту російських товарів через Литву до Калінінградської області буде практичною, а не дипломатичною, - МЗС РФ

Російські очільники виступили із заявами про те, що відповідь РФ на заборону транзиту російських товарів через Литву до Калінінградської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ДТ.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков після того, як влада Литви заборонила транзит до російського анклаву Калінінград товарів, що підпадають під санкції ЄС, пригрозив відповіддю на "недружні заходи".

"Головне - не терміни, а відповідь на недружні кроки", - цитують Пєскова російські державні пропагандистські агенції.

Своєю чергою речнця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу також загрожувала Литві.

"У відповідь заходи у випадку, якщо ситуація не повернеться в законне русло, будуть не в дипломатичній, а в практичній площині", - сказала вона.

Калінінград, затиснутий між членами ЄС та НАТО Польщею та Литвою, отримує постачання з Росії залізницею та газопроводом через Литву.

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