Україна переможе швидше, якщо буде підтримка партнерів, про яку домовлялися, - Єрмак

Якщо Україна вчасно отримає саме ту підтримку, про яку було досягнуто домовленості із міжнародними партнерами, то переможе у цій розв’язаній Росією війні скоріше.

На цьому наголосив в інтерв’ю телевізійному проєкту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1 голова Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо вся підтримка, про яку ми домовилися і яку нам підтвердили наші партнери, буде отримана нами своєчасно, наша перемога буде скорішою. І ризики для всієї Європи, що ця війна поглине інші країни Європи, будуть знижуватися", - зазначив Єрмак.

Керівник ОП розповів журналістам про те, що російський агресор намагається окупувати всю територію України, як це сталося із Кримом та частиною Донбасу. Нині українці віддають свої життя за майбутнє Європи.

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"Україна буде воювати з російським агресором стільки, скільки буде потрібно для перемоги. Ми не боїмося нікого, ми боремося за нашу країну, за нашу землю. Сьогодні дуже важливою є підтримка нашої країни з боку європейських партнерів", - підкреслив він та додав, що "вихід з війни з рф може бути тільки один – наша перемога, яка буде спільною".

Єрмак запевнив у тому, що українці дуже вдячні італійцям за їхню підтримку та ніколи цього не забудуть. "Ми вдячні за зброю та гучний голос на підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. І це не стільки доброчинність, як інвестиції у власну безпеку, в наш спільний мир, в наше спільне вільне майбутнє", - підкреслив він.

За словами керівника ОП, візит до України прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, який відбувся минулого тижня, був важливим. Керівник уряду Італії мав змогу пересвідчитися у наслідках злочинів російських окупантів під час відвідання передмістя Києва.